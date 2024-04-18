Bolu'da Yaralı Hayvanlar İçin Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları - Son Dakika
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Bolu'da Yaralı Hayvanlar İçin Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Bolu\'da Yaralı Hayvanlar İçin Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Bolu'da geçen yıl yaralı veya hasta halde bulunan 206 hayvandan 130'u tedavilerinin ardından doğaya salınırken 9'u hayvanat bahçelerine teslim edildi, çeşitli türlerin bulunduğu 67 canlı ise kurtarılamadı. Yaban hayvanlarıyla ilgili ihbar sayısında artış yaşandığı belirtilirken, iklim değişikliği ve yaban hayvanlarının beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerin etkili olduğu ifade edildi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının artırıldığı ve yaban hayvanı ile insan etkileşimlerini azaltmak için projelerin hayata geçirildiği bildirildi.

18.04.2024 18:58  Güncelleme: 19:00
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Bolu'da, geçen yıl yaralı veya hasta halde bulunan 206 hayvandan 130'u tedavilerinin ardından doğaya salınırken 9'u hayvanat bahçelerine teslim edildi, çeşitli türlerin bulunduğu 67 canlı ise kurtarılamadı.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen yıl 164'ü kuş, 40'ı memeli ve 2'si sürüngen olmak üzere 206 hayvan için ihbar alındığı belirtildi.

İhbarların 162'sinde tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin şube müdürlüğünce, 44'ünün veteriner klinikleri tarafından yapıldığı anlatılan açıklamada, yaban hayvanlarıyla ilgili ihbar sayısında 2022'ye göre artış yaşandığı kaydedildi.

Bunun, iklim değişikliği ve yaban hayvanlarının beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerden kaynaklandığı, şube müdürlüğünce tedavi ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvan sayısında artış görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedavi ve rehabilitasyon sayısı 2022'de 115 iken 2023'te 162'ye çıktı. Bu süreçte sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi önemli rol oynadı. Toplamda 130 hayvan doğaya geri salındı, 9'u hayvanat bahçelerine teslim edildi. Ancak ne yazık ki 67'si hayatını kaybetti. Bu hayvanlar arasında sansar, su samuru, tilki, ayı, yılan, kızıl geyik ve şah kartalı gibi farklı türler bulunmaktaydı."

Açıklamada ayrıca, yaban hayvanı ile insan etkileşimlerini azaltmak için düzenleyici ve önleyici projelerin hayata geçirildiği, bu yıl için daha kapsamlı çalışmaların planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İklim Değişikliği, Bolu, Hayvan Hakları, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Yaralı Hayvanlar İçin Tedavi ve Rehabilitasyon Çalışmaları - Son Dakika

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