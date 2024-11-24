Bolu'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil

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KENTTE OKULLLAR YARIN TATİL

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime kentte 1 gün süreyle ara verildi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın tarafından yapılan açıklamada, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Oğuzhan EKE/ BOLU,