Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Otoyolun Dağkent Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde seyreden 06 GC 6277, 06 ELK 847 ve 06 EHC 966 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale etti.
Kaza yapan araçlar çekici yarımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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