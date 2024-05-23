Bolu Dağı'nda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

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Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

BOLU - Bolu Dağı'nda etkili olan yağmur ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yağmur ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları