Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor

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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklara kar yağışı etkili oluyor.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri yol güzergahlarında hazır bekletilirken, sürücüler sorunsuz şekilde ilerliyor. Bolu Valiliği ve Meteoroloji İl Müdürlüğü, yarın kentin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, uyarılarda bulundu. (DHA)
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