Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Sonrası Ulaşım Normale Döndü

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı dururken, Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100 kara yolu geçişinin Ankara yönü kısa süreliğine TIR'ların geçişine kapatıldı. Gece boyu etkili olan yağışın kesilmesinin ardından, Karayolları ekipleri yol güzergahlarında, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yağıştan sonra Bolu Dağı'nda yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Yağışın durmasının ardından yolda biriken karların tamamı temizlenirken, sürücüler de yollarına sorunsuz devam etti.