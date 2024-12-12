Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Ulaşımı Etkilemedi

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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı kısa süreli etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Bolu Dağı geçişinde kar yağışı kısa süreli etkili oldu. Karayolları ekipleri D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı bir süre sonra tekrar yağmura döndü.

HABER: Mutlu YUCA/BOLU,