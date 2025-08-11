BOLU Dağı'nda otomobilin park halindeki araca çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, virajlı yolda kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir dinlenme tesisinin otoparkında park halinde bulunan otomobile çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, araçlarda hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Kaza Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
