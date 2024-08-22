Bolu Dağı'nda kum yüklü TIR'ın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kum yüklü TIR'ın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Bolu Dağı\'nda kum yüklü TIR\'ın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Bolu Dağı'nın Düzce mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kum yüklü TIR'ın, otomobille çarpışıp devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

22.08.2024 12:54
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BOLU Dağı'nın Düzce mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kum yüklü TIR'ın, otomobille çarpışıp devrildiği kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FSY 454 plakalı kum yüklü TIR, kontrolden çıkıp, refüjü de aşarak karşı şeride geçti. TIR, karşı yönden gelen otomobille çarpışıp devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. TIR'da sıkışan ağır yaralı 2 kişi ise itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Düzce, Bolu, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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