Bolu Dağı'nda şarampole devrilen otomobilde yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda şarampole devrilen otomobilde yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

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Bolu Dağı\'nda şarampole devrilen otomobilde yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan araçtaki 1 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde K.A. yönetimindeki otomobil, Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki 1 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
Abant İzzet Baysal ÜniversitesiOtomobilGüncelBoluSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda şarampole devrilen otomobilde yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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