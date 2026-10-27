Bolu Dağı\'nda şarampole devrilen otomobilde yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu Dağı'nda şarampole devrilen otomobilde yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan araçtaki 1 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Bolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde K.A. yönetimindeki otomobil, Karanlıkdere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki 1 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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