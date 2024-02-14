Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Kadar Düştü - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Kadar Düştü

Bolu Dağı\'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Kadar Düştü

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı ve trafik ekipleri önlemlerini artırdı.

14.02.2024 13:17
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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, yol güzergahında önlemlerini artırdı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 30 Metreye Kadar Düştü - Son Dakika
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