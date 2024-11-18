D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösteriyor.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde görüş mesafesi 30 metreye kadar düşen güzergahtan geçen sürücüler, trafikte dikkatli seyrediyor.
Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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