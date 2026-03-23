Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Aksattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Aksattı

23.03.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100 kara yolundaki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye düştü, trafik yavaşladı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinin Bolu ve Düzce kesiminde sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Güzergahı kullanan sürücüler, düşük görüş mesafesi nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

Özellikle rampalı ve virajlı kesimlerde sisin etkisini artırması trafik akışını yavaşlattı.

Bölgede görev yapan Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü alanlarda yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 10:29:10. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.