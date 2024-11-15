Bolu Dağı'nda Sis ve Sağanak Uyarısı

Güncel

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.

Geceden itibaren yağışın devam ettiği bölgede sabah saatlerinde sis oluştu.

Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ile Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde etkisini gösteren sis ve sağanak görüş mesafesini azalttı.

Bölgede ring halindeki karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.