Bolu Dağı'nda SUV'un çarptığı Karayolları işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda SUV'un çarptığı Karayolları işçisi ağır yaralandı

Bolu Dağı\'nda SUV\'un çarptığı Karayolları işçisi ağır yaralandı
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D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde SUV tipi aracın çarptığı Karayolları işçisi H.G. ağır yaralandı. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde SUV tipi aracın çarptığı Karayolları işçisi yaralandı.

Kara yolunda İstanbul istikametine seyreden B.A. idaresindeki 14 BA 080 plakalı SUV tipi araç, Bolu Dağı geçişinde yol kenarındaki otları temizleyen Karayolları işçisi H.G'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki beton bariyerlere çarpan işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan H.G, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda SUV'un çarptığı Karayolları işçisi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda SUV'un çarptığı Karayolları işçisi ağır yaralandı - Son Dakika
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