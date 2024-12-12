Bolu Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Alarmi

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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

DÜZCE - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından Düzce genelinde sağanak yağış etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda da yoğun kar yağışı başladı. Bakacak, Karanlıkdere ve Polisevi bölgelerinde şiddetini arttıran kar yağışı olumsuz durumlar oluşturmaması içinde Karayolları ekipleri yola çıktı. Yolda tuzlama çalışması yapan ekipler, Bolu Dağı'nın kapanmaması için yoğun mücadele verirken, Trafik Polisi ekipleri de sürücülere dikkatli gitmeleri için uyarılarda bulunuyor. Yoğun kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.