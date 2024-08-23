Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Zincirleme Kaza: Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı

Bolu Dağı\'nda Zincirleme Kaza: Aynı Aileden 5 Kişi Yaralandı

Bolu Dağı'nın Düzce mevkisinde meydana gelen zincirleme kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

23.08.2024 10:49
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BOLU Dağı'nın Düzce mevkisinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Murat Gürüşük yönetimindeki 43 GGZ 674 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Mehmet Gülez idaresindeki 07 AGN 58 plakalı otomobil ile Kadir Sayan idaresindeki 55 AHD 847 plakalı TIR'a çarptı. Kazada minibüs içerisinde bulanan aynı aileden Gülcan, Zeki, Hira Nur, Nehir ve Tayyibe Gürüşük yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul istikametine uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik kazaya karışan araçların kaldırılması ile 1 saat sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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