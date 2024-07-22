Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönünde Uzatılacak - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönünde Uzatılacak

Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde tüpün uzatılması için çalışma yapılacağını açıkladı. Heyelan riski nedeniyle geçen yıl Ankara yönündeki tüpü uzatılan tünelin İstanbul yönündeki çalışmaları temmuz sonu ya da ağustos başında başlayacak ve 50 gün boyunca İstanbul istikameti kapalı olacak.

22.07.2024 20:37
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Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde tüpün uzatılması için çalışma yapılacağını bildirdi.

Bolu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı İl Genel Meclisi salonunda Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır tarafından sunum yapıldı.

Bayındır, sunum esnasında yaptığı konuşmada, Bolu Dağı Tüneli'nde ikinci tüp uzatma çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Projenin ihalesinin gerçekleştiğini belirten Bayındır, 50 gün boyunca tünelin İstanbul istikametinin kapalı olacağını söyledi.

Bayındır, heyelan riski nedeniyle geçen yıl Ankara yönündeki tüpü uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpü uzatma çalışmalarının da temmuz sonu ya da ağustos başında başlayacağını, tüm hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

Bolu Dağı Tüneli, güzergahta meydana gelen heyelanlarda oluşacak olumsuz durumların önüne geçmek için Ankara istikametinde uzatılmıştı.

Tünelin Ankara yönündeki çalışmaları nedeniyle trafik 2023 yılında 45 gün boyunca Kaynaşlı'dan itibaren D-100 karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönünde Uzatılacak - Son Dakika

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