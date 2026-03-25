Bolu Dağı Tüneli\'nde Bayram Yoğunluğu

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinden Ramazan Bayramı tatili süresince 331 bin 321 araç geçiş yaptı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı. Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 19-22 Mart tarihleri arasında Bolu Dağı Tüneli'nden 331 bin 321 araç geçiş yaptı.