Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı Tüneli'nde Kamyon Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?