Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: 5 Yaralı

08.04.2026 13:58
Bolu Dağı Tüneli'nde arıza yapan otomobile çarpan tır sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde arıza yapan otomobile tırın çarpması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden S.Y. yönetimindeki 54 AAT 892 plakalı otomobil, tünel içinde arıza yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelen O.G. idaresindeki 81 EM 044 plakalı tır, duran araca çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki 1'i çocuk 4 yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza anını AA muhabirine anlatan tır sürücüsü O.G., "Yağış nedeniyle yer ıslaktı, tünel içerisinde seyrederken sağ şeritte duran otomobili son anda gördüm. Otomobile çarpmamak için çok çaba sarf ettim ama bu kadar kurtarabildim." dedi.

Ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Güncel, Çocuk, Kaza, Son Dakika

