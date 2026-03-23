Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil yangını

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli içerisinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otoyolun Ankara istikametine seyreden S.Y. yönetimindeki 54 DS 475 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli içerisinde yamaya başladı.
Aracın yandığını gören sürücü, otomobil sağ şeride çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, otomobilin motor kısmından çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.
