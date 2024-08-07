Bolu Dağında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Kaza yapan araçların kaldırılma çalışması tamamlandı - Son Dakika
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Bolu Dağında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Kaza yapan araçların kaldırılma çalışması tamamlandı

Bolu Dağı'nda meydana gelen kazada tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçların kaldırılma çalışması uzun araç kuyruğuna neden oldu. Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

07.08.2024 19:24
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Bolu Dağında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

-Kaza yapan araçların kaldırılma çalışması tamamlandı

DÜZCE - Bolu Dağında sabah saatlerinde meydana gelen 4 aracın karıştığı tırın otomobilin üzerine devrildiği kazada araçların kaldırılma çalışması uzun araç trafiğe oluşturdu. Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Düzce D-100 Karayolu Bolu Dağı Dariyeri Hasanbey Köyü mevkiinde sabah saatlerinde 4 aracın karıştığı tırın otomobilin üzerine devrildiği trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlar kısmen yoldan kaldırılırken devrilen tırın kaldırılması için uzun süre çalışma yapıldı. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde yapılan çalışma nedeniyle Ankara'dan gelen araçlar D-100 Karayoluna yönlendirildiğinden yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Kaza; Bolu Dağı İstanbul istikameti Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan İstanbul istikametine giden E.U.K. idaresindeki 34 CZF 847 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce V.O. idaresindeki 51 ACF 797 plakalı Ford marka otomobile, ardından A.T. idaresindeki 06 VT 387 plakalı Mercedes marka otobüse çarpmasının ardından A.J. idaresindeki 07 MAS 11 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Tırın altında kalan otomobildeki sürücü A.J. sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Kaza yapan araçların kaldırılma çalışması tamamlandı - Son Dakika

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