Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Bolu\'daki Orman Yangını Kontrol Altında
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Göynük'te çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karacalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'daki Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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