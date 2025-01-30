Bolu\'daki Otel Yangını için Suç Duyurusu Yapıldı

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BOLU'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangın nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Grand Kartal Otel'e yangın sigortası düzenleyen sigorta acentesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta gece saatlerinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 28 kişiden 19'u tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, olayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Grand Kartal Otel'e yangın sigortası düzenleyen sigorta acentesi yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tanju Özcan'ın savcılığa teslim ettiği suç duyurusu metninde şu ifadeler yer aldı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genel ve yerel yönetici - sorumlularından kimsenin ifadesine başvurulmamıştır. Yanan otelin; inşaat ruhsatları, iskan ruhsatları ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını vermekle yetkili ve sorumlu olan İl Özel İdaresi'nin yönetici - sorumlularından kimsenin ifadesine başvurulmamıştır. Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yangının meydana geldiği otelin önünde yapılan açıklamalarda belirtilen 2021 ve 2024 yıllarına ait denetim raporları ilgili bakanlıktan istenerek dosyaya kazandırılmamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yanan otele ilişkin evraklar talep edilmemiş ve ilgili bakanlığın genel ve yerel yönetici - sorumlularından kimsenin ifadesine başvurulmamıştır. Yanan otele yangın sigortası yapan özel sigorta firmasının yetkili ve görevlilerinden kimsenin ifadesine başvurulmamıştır. Meydana gelen yangın olayı hakkındaki soruşturma eksik yürütülmektedir. Öyle ki; soruşturmanın bu eksikler tamamlanmadan yürütülmesi halinde maddi gerçeklere ulaşılması mümkün olmamakla birlikte maddi gerçeklerin ortaya çıkmasını önleyeceği de açıktır. Soruşturma izah ettiğimiz konularda ivedilikle genişletilmediği sürece delillerin karartılması ihtimali dahi vardır. İzah edilen tüm bu nedenlerle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na mezkur şikayet dilekçesini sunma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. İlgili şikayetler hakkında gerekli işlemler yapılmaması halinde, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve kamuoyunda devamlı açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı hakkında da yasal yollara başvuru hakkımızı saklı tutuyoruz."