Bolu\'daki Yangında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum" dedi.

Bolu Valiliği, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını bildirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Özel'in mesajı şöyle:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum."