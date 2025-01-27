Bolu'daki Yangında 46 Kişi Taburcu Edildi

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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan yurttaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yangında yaralanan 46 vatandaşın taburcu edildiğinin belirtildiği açıklamada, 4 yaralının tedavisinin devam ettiği vurgulandı.

Bolu Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında yaralıların son durumuna ilişkin yazılı açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasında, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.