Bolu'dan kısa kısa

İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında 15 Temmuz şehidi Ozan Özen'in ailesiyle bir araya geldi.

Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İpar ve ilgili emniyet müdür yardımcılarının, şehit polis memuru Özen'in ailesini evinde ziyaret ettiği aktarıldı.

Şehit polis memurunun rahmet ve minnetle anıldığı ifade edilerek, her zaman ailenin yanında olunduğu kaydedildi.

Gaziler öğrencilerle buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

Gaziler Kasım Uzun ve Yılmaz Kaymaz, Yunus Emre Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Buluşmada öğrenciler, gazilerin tecrübelerini dinleme fırsatı buldu.