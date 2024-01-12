Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı kara yolu, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta, yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.
Kar ve buzlanma nedeniyle Valilikçe alınan karar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'dan milli parka ulaşılan yolu molozla kapattı.
Yedigöller'e gitmek isteyenler, yol kenarlarına konulan tabelalarla uyarılıyor. Tabelalarda Yedigöller'e ulaşımın Mengen güzergahından sağlandığı belirtiliyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na Ulaşım Trafiğe Kapandı - Son Dakika