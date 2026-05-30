Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüş yolculuğu sürüyor. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi İstanbul yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücüler, yavaş şekilde ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergah üzerinde tedbir ve denetimlerini sürdürüyor. Bölgede dün başlayan trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Geçişinde Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?