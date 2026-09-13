Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisi yangını söndü, 2 işçi hastanede - Son Dakika
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Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisi yangını söndü, 2 işçi hastanede

Bolu Gerede\'de geri dönüşüm tesisi yangını söndü, 2 işçi hastanede
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Bolu'nun Gerede ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde dün akşam çıkan ve 5 saatte kontrol altına alınan yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Yangında yaralanan 2 işçinin hastanedeki tedavisi sürerken, tesisteki hasarın boyutu dronla görüntülendi.

BOLU'nun Gerede ilçesinde dün, 5 saatte kontrol altına alınan geri dönüşüm tesisindeki yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Gün ağarınca ortaya çıkan hasarın boyutu ise dronla görüntülendi.

Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, dün saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Tesisi saran alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 2 işçi, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yangın, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. Gece boyu süren soğutma çalışmaları sonrası yangın, sabaha karşı tamamen söndürüldü. Hasarın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. Tesiste oluşan hasar dronla görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İş Kazası, İtfaiye, Güncel, Gerede, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisi yangını söndü, 2 işçi hastanede - Son Dakika

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