Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
D-750 kara yolu Yünlü Yaylaları mevkisinde, Özkan O. idaresindeki 06 FY 3563 plakalı tır, Tuncay A. yönetimindeki 34 AY 5760 plakalı tır ve Orhan Y'nin kullandığı 06 BEJ 878 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bolu Gerede'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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