Bolu Gerede'deki geri dönüşüm deposunda yangın sonrası soğutma çalışması sürüyor
Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir fabrikanın geri dönüşüm deposinde çıkan yangın gece kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken yanan malzemeler iş makineleriyle dışarı taşınıyor.
Bolu'da dün yangın çıkan geri dönüşüm malzemenin bulunduğu depoda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Gerede ilçesine bağlı Yazıkara köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın alanında ekipler çalışma yapıyor.
Depodaki yanan geri dönüşüm malzemesi iş makineleriyle dışarı çıkarılarak konteyner ve kamyonlara taşınıyor.
Depo ve çevresinde bulunan, yangında zarar görmeyen malzemeler ise işçiler tarafından güvenli alana taşınıyor.
Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Yangında zarar gören alan dronla görüntülendi.
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