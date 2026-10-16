Bolu Kartalkaya\'da kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı yaklaşık 3 santimi buldu

Bolu Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu, kar kalınlığı yaklaşık 3 santimi bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Gece hava sıcaklığının düşmesiyle yağmur kara dönerken pistler beyaz örtüyle kaplandı ve kar kalınlığı yaklaşık 3 santime ulaştı.
BOLU'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kayak merkezinde yağmur kara dönüştü. Kartalkaya'da etkili olan kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 3 santime ulaştı.
Kaynak: DHA
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