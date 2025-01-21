Bolu Kartalkaya'daki Otel Yangınıyla İlgili 4 Başmüfettiş Görevlendirildi

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BAKAN IŞIKHAN: 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, "Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZLE SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek Ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

BAKAN TUNÇ: 6 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY: OLAYIN TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun" dedi.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye gidiyor.