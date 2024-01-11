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Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Karacalar köyünde Kadir Özer'e ait 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu\'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
11.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:11
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Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Karacalar köyünde Kadir Özer'e ait 3 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Mengen Belediyesi itfaiye, Mengen Orman İşletmesi ve Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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