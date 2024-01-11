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Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Karacalar köyünde Kadir Özer'e ait 3 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Mengen Belediyesi itfaiye, Mengen Orman İşletmesi ve Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, 3 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
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