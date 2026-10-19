Bolu Mengen\'de Muhtarlar Günü\'nde ölen muhtar Kamil Kayar yarın defnedilecek

Bolu Mengen'de Muhtarlar Günü'nde ölen muhtar Kamil Kayar yarın defnedilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Mengen ilçesinde Karaishak köyünde 3 dönemdir muhtarlık yapan Kamil Kayar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde tedavi gördüğü İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kayar'ın cenazesi yarın öğle namazının ardından köyünde toprağa verilecek.
Bolu'nun Mengen ilçesinde muhtarlık yapan Kamil Kayar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hastalığı nedeniyle bir süredir İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kayar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaishak köyünde 3 dönemdir muhtarlık yapan Kayar'ın, Muhtarlar Günü'nde hayatını kaybetmesi, ilçedeki muhtarlar tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kayar'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından köyünde toprağa verilecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?