Bolu Milli Eğitim Müdürü'nden Hastanede Tedavi Gören Öğrencilere Sürpriz Ziyaret - Son Dakika
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Bolu Milli Eğitim Müdürü'nden Hastanede Tedavi Gören Öğrencilere Sürpriz Ziyaret

Bolu Milli Eğitim Müdürü\'nden Hastanede Tedavi Gören Öğrencilere Sürpriz Ziyaret

Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, yarıyıl tatilinin başlangıcında hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, karne ve hediyelerini sundu. Öncü, hasta öğrencilerin mutluluğunu paylaşmayı hedeflediklerini belirtti.

17.01.2025 12:27  Güncelleme: 12:31
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BOLU Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından çeşitli hastalıklardan dolayı hastanede tedavi gören öğrenciler ile evlerinde eğitim alan engelli öğrencileri ziyaret edip, karne ve hediyelerini verdi.

Eğitim öğretim döneminin ilk yarısının sona ermesiyle öğrenciler sömestir tatiline girdi. Bolu Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, beraberindeki okul müdürleriyle, çeşitli hastalıkları nedeniyle hastanede tedavi görüp, karne töreninde okullarında olamayan öğrencileri ziyaret etti. Öncü, İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavileri süren 6 öğrenciyi ziyaret edip, karne ve hediyelerini verdi. Öncü, hastanenin başhekimi doktor Hamid Özmen'den de çocukların sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Hasta yatağında karnelerini ve hediyelerini alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Okulda karne heyecanını yaşayamayan öğrencilerin yanında olmak istediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Onlara o mutluluğu, heyecanı hastanede yaşatmak istedik. 6 çocuğumuzu ziyaret ettik. Hediye ve karnelerini vererek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi.

'MORAL OLDU'

Öncü, ortopedik engelli olduğu için eğitimine uzaktan devam eden Canip Baysal Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Mustafa Yiğit Kurubaş'ı da evinde ziyaret etti. Öncü, başarısı nedeniyle onur belgesi almaya da hak kazanan Kurubaş'ı tebrik etti. Kurubaş, karnesinin eve getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok moral oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Engelli çocuklar okula gidemiyorlar ve çok zor. Bu nedenle öğretmenlerimiz evimize geliyor. Bu çok iyi" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu Milli Eğitim Müdürü'nden Hastanede Tedavi Gören Öğrencilere Sürpriz Ziyaret - Son Dakika

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