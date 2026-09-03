Bolu Mudurnu'da iki kamyon çarpıştı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
D-160 kara yolu Hacımusalar Köyü mevkisinde Ş.Ç. idaresindeki 14 DJ 484 plakalı kamyon ile karşı istikametteki B.A. yönetimindeki 06 CNF 618 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Ş.Ç, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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