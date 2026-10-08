Bolu Mudurnu'da TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

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Bolu Mudurnu\'da TIR ile çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı
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Bolu Mudurnu'da Mudurnu-Nallıhan kara yolunda sabah saatlerinde TIR ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü öldü, TIR şoförü ve kamyonetteki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı; inceleme başlatıldı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde TIR'la çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Nallıhan yönüne giden Ahmet Cerrah yönetimindeki 06 DIL 841 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 34 SL 0536 plakalı TIR çarpıştı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü Ahmet Cerrah hayatını kaybederken, TIR şoförü A.A. ile kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
İncelemeOtomobilMudurnuGüncelBoluKazaSon Dakika

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