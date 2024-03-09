Bolu'nun doğa harikası beyaz örtüyle kaplandı
BOLU - "Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda mart ayında kış güzelliği yaşanıyor.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oldu. Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen ziyaretçilerle doldu. Ziyarete gelen tatilciler, manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirerek golf araçlarıyla göl etrafında turlama fırsatı buldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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Mardin'de Mazıdağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan minibüs ile bir tır çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta yakalanan 20 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan göçmenler arasında bir çocuk da bulunuyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki bir şahıs, evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından incelendikten sonra hastane morguna kaldırıldı. Şahsın bipolar bozukluk tedavisi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Hüseyin Altunkaya'nın kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen bir tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Altunkaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Düzce'de meydana gelen bir kaza sonucunda otomobile çarpan motosiklet, başka bir otomobilin üzerine uçtu. Zorlukla yerden kalkan ve ayakta durmakta zorlanan motosiklet sürücüsü, başka bir motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, ilçe sakinlerinin Beykoz'un dışına çıkarılmadan ve yerinden edilmeden yenileme çalışmaları yapılması gerektiğini belirterek, 5 bin konutun ücretsiz olarak Beykoz'da yapılacağını ve hak sahiplerine verileceğini söyledi. Aydın ayrıca, ilçede yapılacak projeleri ve ulaşım sorununu da açıkladı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolda kalan 20 araçtaki yaklaşık 30 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kar ve tipiden dolayı Panor Dağı bölgesinde ilerleyemeyen araçlara vatandaşlar da yardım etti. Karla mücadele ekipleri, yolu temizleyerek vatandaşların araçlarıyla ilerlemelerini sağladı.
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