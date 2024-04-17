Bolu\'nun Dörtdivan ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

İsmail Kartal: 'Güçlü oyunumuzla yarın rakibimizi yenip yarı finale yükselmek istiyoruz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olympiakos ile oynayacakları maçta güçlü bir oyun sergileyerek yarı finale çıkmak istediklerini belirtti. Kartal, yarın en ideal 11 ile sahada olacaklarını ve sakat oyuncuların büyük bir kısmının iyileştiğini söyledi.