Bolu otel yangınında sorumlular yargılanacak

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin, "Sorumluların yargı tarafından soruşturulmaması, bir ayrım yapılması söz konusu olamaz. Şu anda 22 tutuklu var." ifadesini kullandı.

Tunç, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili konuşan Tunç, olayın ardından kurtarma çalışmalarıyla beraber adli soruşturmanın hemen başlatıldığını, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini ve olay yeri inceleme bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu dile getirdi.

"Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, sorumlu kimse, hangi makamda olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım" ifadesini kullanan Tunç, "Böyle bir ortamda sorumluların yargı tarafından soruşturulmaması, bir ayrım yapılması söz konusu olamaz. Şu anda 22 tutuklu var." bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili soruşturma üzerinden birtakım polemikler yapıldığını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"'Burada sonuna kadar gideceğiz' diyoruz, ucu nereye dokunursa dokunsun. Kimler sorumluysa ama bazı siyasilerin 'şunlar sorumsuzdur, bunlar sorumludur', 'bunlar kusursuzdur, bunlar kusurludur' demesi doğru değil. Henüz soruşturma devam ediyor. Burada belediyenin, itfaiye teşkilatının, il özel idaresinin, bakanlık kurumlarında kimler varsa tüm bunların mevzuat karşısında yönetmeliklerimiz var, mevzuatımız var. Bu konuda en az 5 tane kanun, 10'dan fazla yönetmelik var. Yangın, binaların yangından korunmasına dair yönetmelikler, belediye kanunları, itfaiye yönetmelikleri, il özel idaresi kanunları, turizm teşvik kanunları... Tüm bunlar hepsi değerlendirilecek. Kanunlarımızda bizim bir eksiklik yok. O kanunları en detaylı bir şekilde inceleyip, olaya uygulayacak, o olaydaki sorumluları belirleyecek olan yargı makamı. Savcılık şu anda soruşturuyor. 22 tutuklu var. Otel sahibi, şirket genel müdürü, otel müdürü, yetkili ve çalışanlarından oluşan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı itfaiyeden sorumlu, itfaiye müdürü, il özel idaresi genel sekreteri, il özel idare genel sekreter yardımcısı."

Adalet Bakanı Tunç, otel yangınıyla ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerince de bir soruşturma yapıldığını, raporların yargı makamlarına sunulduğunu, o kapsamda da bir değerlendirme yapılacağını söyledi.

İş sağlığı ve güvenliği açısından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin de konuyla ilgili soruşturma yaptığını anlatan Tunç, "Tüm bunlar İstanbul Teknik Üniversitesinden oluşturulan bilirkişi heyetince incelenecek. İstanbul Teknik Üniversitesi bu konudaki en yetkin kurumlarımızdan." dedi.

Tunç, konuyla ilgili mevzuatta kimin, nerede, hangi sorumluluğunun bulunduğunun bilirkişi raporuyla ortaya çıkarılacağını kaydetti.

"78 canımızın hesabının sorumlulardan mutlaka sorulması lazım"

Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili "tek bir bilirkişi raporu mu bekliyoruz?" sorusuna, soruşturmanın Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütüldüğünü, teknik ve uzmanlık gerektiren hususlarda da bilirkişiye başvurulduğunu dile getirdi.

Hazırlanan bilirkişi raporlarının savcılık tarafından değerlendirileceğini vurgulayan Tunç, "Eğer savcılık sorduğu soruların cevabını alamazsa ek rapor da alabilir. Yani gelen bilirkişi raporunu yetersiz bulursa ilave bir rapor da isteyebilir." yanıtını verdi.

Olayla ilgili detaylı, titiz bir çalışma yapıldığına işaret eden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımız müsterih olsun, bu konu çok önemli bir konu. 78 canımızın hesabının sorumlulardan mutlaka sorulması lazım. Sıfatı ne olursa olsun, ister kamuda çalışanlar olsun isterse sivil şahıslar olsun. Cezadaki caydırıcılık çok önemli. Bu konuda şeffaf bir şekilde yürütülen bir soruşturma söz konusu olacak. Rapor zaten yayımlandığında tüm kamuoyu tarafından görülecektir. Eksik hususlar varsa savcılık ek raporu da alabilecektir. Sonuçta bu yangına sebebiyet verenler, 78 canımızın kaybedilmesine neden olanlar yargı huzurunda hesap verecektir."

Sorumluların cezasını çekeceğini yineleyen Tunç, "Ama maalesef Sayın Özgür Özel yangından itibaren 'bizim arkadaşlarımız kusursuzdur' diyerek daha soruşturma, bilirkişi raporları ortaya çıkmadan maalesef uygun olmayan beyanlarda bulundu. Bu doğru değil. 'Ucu nereye kadar giderse gitsin' diyoruz, ama o 'ucu bize dokunmasın' diyor. Bu yanlış bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)