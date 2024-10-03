Bolu Otoyolunda Kaza: Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Yeniçağa mevkisinde A.Ö. idaresindeki 06 CTV 914 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, Gerede Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
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