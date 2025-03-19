Bolu Türkiye'nin En Soğuk İli - Son Dakika
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Bolu Türkiye'nin En Soğuk İli

Bolu'da gece en düşük sıcaklık eksi 11 derece olarak kaydedildi. Afyon ve Çankırı da soğuk.

19.03.2025 11:20
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Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, eksi 11 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Hava sıcaklığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kartalkaya Kayak Merkezi İstasyonu'nda sıfırın altında 11 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri, sıfırın altında olmak üzere, 10,5 dereceyle Afyonkarahisar Kumalar Tepesi Radar Sahası, üçüncü yeri 10,3 dereceyle Çankırı Ilgaz Dağı oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Türkiye'nin En Soğuk İli - Son Dakika

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