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Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti - Son Dakika
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Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Bolu'da hava sıcaklığı sıfırın altında 17.2 derece ölçüldü. Bu durum, Bolu'nun 'Türkiye'nin en soğuk ili' olarak kaydedilmesine neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, dondurucu soğuğa dönüştü. Bolu'da gece saatlerinde sıfırın altında 17.2 derece, Gerede ilçesinde sıfırın altında 15.6 derece ve Kartalkaya kayak merkezinde sıfırın altında 13.5 derece hava sıcaklığı ölçüldü.

Bolu, Türkiye\'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti
23.01.2024 - 12:13,
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 17.2 derece ölçüldüğü Bolu, 'Türkiye'nin en soğuk ili' olarak kayıtlara geçti.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Türkiye genelinde bulunan 1675 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik verilere göre; Bolu, 'Türkiye'nin en soğuk ili' olarak kayıtlara geçti. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma İstasyonu'nca, Bolu'da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17.2 derece olarak ölçüldü. Gerede ilçesi Samat köyünde hava sıcaklığı sıfırın altında 15.6 olarak ölçülürken, kayak merkezi Kartalkaya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 13.5 derece olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: DHA
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