Bolu Valisi Erkan Kılıç, Orman Yangınlarına Karşı Tedbirli Olunması İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Orman Yangınlarına Karşı Tedbirli Olunması İçin Çağrıda Bulundu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Orman Yangınlarına Karşı Tedbirli Olunması İçin Çağrıda Bulundu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Kılıç, iklim değişikliğiyle birlikte orman yangınlarının arttığına dikkat çekerek, vatandaşlardan ormanları korumalarını ve yangın riski olan faaliyetlerden uzak durmalarını istedi.

06.06.2024 13:47
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, vatandaşlara orman yangınlarına karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı'nda konuşan Vali Kılıç, ormanların önemi ve korunması gerektiği konusunda herkesin hemfikir olduğunu söyledi.

Özellikle son yıllarda yaşanan iklim değişikliğiyle orman yangınlarından artış gözlemlendiğine işaret eden Kılıç, "Özellikle havaların ısınmasıyla risk de daha yukarılara çıkıyor. Bu yıl da beklenti, yaz döneminin çok sıcak geçeceği. Haziran ayında bunu hep görüyoruz. Normal haziran ayı sıcaklıklarının çok üzerinde sıcaklıklar yaşıyoruz." dedi.

Kılıç, bu alanda çalışma yapan uzmanların da 2024 yılı yaz mevsiminin sıcak geçeceği yönünde tespitleri olduğunu kaydetti.

Sıcak havalarda dikkat edilecek en önemli konulardan birinin de orman yangınları olduğunu vurgulayan Kılıç, "İlimizin yüzde 65'i orman. Türkiye'de en yoğun orman alanının olduğu iller sıralamasında ilk başlarda geliyor ilimiz. Son 2 yıl içerisinde de orman yangınlarında ilimizde ciddi artış oldu. Daha önceki yıllarda görülmeyecek oranda orman yangınları oldu. Dolayısıyla yaşanan bu iklim değişikliğiyle bizler de orman yangınları konusunda tedbirlerimizi gözden geçirip daha sıkı tedbir almamız gerektiği inancındayız." diye konuştu.

Vali Erkan Kılıç, orman yangınlarıyla mücadele konusunda vatandaşlara da büyük görev düştüğünü belirterek, "Vatandaşlarımız yaz döneminde özellikle açık alanda, ormanlık alanlarda aileleriyle piknik yapmak istiyor. Bu da bir ihtiyaçtır. Bunun da farkındayız. Ama ormanları da bir şekilde korumak gerekiyor. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, ormanların zarar vermeyecek şekilde kullanılması. Yangın olabilecek noktalarda ateş yakılmamasını, yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden uzak durmalarını özellikle istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Kılıç'ın konuşmasının ardından Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, geçen yıllarda bölgede meydana gelen orman yangınları ve bu yıl alınması gereken tedbirler hakkında sunum yaptı.

Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı ile ilgili kurumlardan yetkililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Valisi Erkan Kılıç, Orman Yangınlarına Karşı Tedbirli Olunması İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika

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