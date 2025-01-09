Bolu'ya 2.3 Milyon Turist Ziyareti

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Bolu'ya yerli ve yabancı turistler akın etti: 2 milyon 303 bin 762 kişi geldi

BOLU - Türkiye'nin doğa turizmi merkezlerinden biri olan Bolu'nun doğal güzellikleri Abant, Gölcük ve Yedigöller'i 2024 yılında 2 milyon 303 bin 762 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri kendine çeken, yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'yu 2024 yılında bir milyondan fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlar oldu. 2024 yılı boyunca Bolu'nun 3 doğa harikasını toplamda 2 milyon 303 bin 762 kişi ziyaret etti. En çok ziyaretçi ağırlayan 1 milyon 490 bin 302 kişi ile Abant Gölü Milli Parkı oldu. Gölcük Tabiat Parkı yıl içerisinde 524 bin 251 kişi tarafından ziyaret edildi. Bolu'nun diğer bir milli parkı olan Yedigöller Milli Parkı ise yıl boyunca 289 bin 209 ziyaretçiyi ağırladı.

Yedigöller, Abant ve Gölcük'ü, 2023 yılında 1 milyon 267 bin 596 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.