Bolu'ya Yangın Söndürme Helikopteri Gönderildi

Yangın söndürme helikopteri Bolu'da konuşlandırıldı

BOLU - Bolu'da orman yangınlarına müdahale amacıyla tahsis edilen Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri Gerede ilçesine konuşlandırıldı.

Bolu'da 2024 yılında meydana gelen 46 orman yangınında toplam 3 bin 615 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangınların çıktığı bölgelere kilometrelerce uzaklıktan havadan söndürme desteği geldi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl Bolu'ya Mi-8 tipi 6-7 kişi kapasiteli yangın söndürme helikopteri görevlendirildi. Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri Gerede ilçesindeki tomruk deposu alanına konuşlandırıldı. Tek seferde yaklaşık 2,5 ton su atabilen helikopterin 2 saat boyunca havada kalabildiği öğrenildi. Helikopterin, orman yangınlarına hızlı ve etkili müdahale amacıyla kullanılacağı belirtildi.