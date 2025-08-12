Bolu Yangınında Bilirkişi Raporu Talep Edildi

BOLU'da 78 kişinin öldüğü yangına ilişkin tutuklu sanıklardan itfaiye eri İrfan Acar'ın olay öncesi Grand Kartal Otel'e gitmeden kağıt üzerinde itfaiye raporu hazırladığı yönündeki şüphe üzerine mahkeme, bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Raporla, Acar'ın otele gidip gitmediği tespit edilecek.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. 20'si tutuklu 32 sanıklı davanın ilk duruşması, 7 Temmuz'da Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 1 hafta süren ilk duruşma, 22 Eylül'e ertelendi. Mahkeme heyeti 2'nci duruşma öncesi davaya dair eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, itfaiye eri tutuklu sanık İrfan Acar'ın yangın öncesi otele gidip denetim yapıp yapmadığı şüpheli görüldü.

HTS KAYITLARINA BAKILACAK

28 Aralık 2024'te yapıldığı iddia edilen denetimin, cumartesiye, tatil gününe denk gelmesi ve saha incelemesi yapılmadan evrak üzerinden rapor hazırlanması şüphesi üzerine Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bilirkişi raporu talep etti. Sanık İrfan Acar'ın söz konusu tarihte denetim yapıp yapmadığı ve otele gidip gitmediği HTS kayıtları ile belediyeye ait aracın GPS sinyaliyle tespit edilecek.